L’ex-capitaine de l’équipe nationale anglaise, Wayne Rooney a dans un journal britannique Sunday Times, fait des révélations qui ont surpris plus d’un. Jouant désormais au Royaume-Uni à Derby County, l’attaquant professionnel qui a fait des exploits au Manchester United a donné aussi de la voix à la joute qui prévaut entre les deux ballons d’or, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour le joueur actuellement âgé de 34 ans, les choses sont claires.

« Ronaldo n’était pas autant focalisé sur le but quand on a commencé à jouer ensemble, mais on pouvait voir que tout ce qu’il voulait, c’était être le meilleur joueur du monde » a indiqué Wayne Rooney qui avait joué au même moment que l’actuel attaquant de la Juventus au Manchester United. « Il s’est entraîné encore et encore et il a commencé à être productif. Cristiano est devenu un buteur incroyable. Lui et Messi sont sans aucun doute les deux meilleurs joueurs de l’histoire. » a-t-il ajouté.

”En dépit de mon amitié pour Ronaldo, je choisirais Messi”

Interrogé sur la question de savoir qui est le meilleur joueur entre Messi et Cristiano, Rooney n’a pas hésité à faire son choix. « En dépit de mon amitié pour Ronaldo, je choisirais Messi. C’est pour la même raison que j’adorais regarder Xavi et Scholes, » a-t-il tranché. Si son choix a porté sur l’argentin, c’est que pour lui, on a tout simplement l’impression que Messi s’amuse avec le ballon. « Je parlais de sang-froid et je ne me souviens pas avoir vu Messi frapper le ballon de toutes ses forces. Il le fait juste rouler, ça paraît tellement facile… Dans la surface, Ronaldo est sans pitié, c’est un tueur. Mais Messi va vous torturer avant de vous tuer. Avec Messi, on a juste l’impression qu’il s’amuse davantage, » a affirmé Wayne Rooney.