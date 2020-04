Un jeune conducteur de moto type “jakarta” a trouvé la mort ce dimanche 19 avril 2020 à Malicounda situé dans la région de Mbour. Selon les proches du défunt, ce dernier a été renversé lors d’une course poursuite par un véhicule de la gendarmerie qui l’aurait pris en chasse pour délit de non respect du couvre-feu instauré entre 20 heures et 06 heures du matin. La gendarmerie nie les faits et annonce une enquête.

Les explications de la gendarmerie

Dans son communiqué, la gendarmerie explique que le jour des faits, les éléments de la brigade de proximité de Nianing ont croisé la route d’une vingtaine de jeunes conducteurs de moto jakarta qui roulaient dans le sens Joal-Mbour. Voulant éviter une arrestation pour violation du couvre-feu, ces derniers auraient selon le communiqué tenté de contourner le dispositif des hommes en bleu. C’est dans ces circonstances que l’un des conducteurs a heurté l’arrière du véhicule de patrouille en stationnement “avant de poursuivre sa course vers le canal d’évacuation des eaux. Ensuite il a violemment heurté un panneau en fer situé sur le bord de la route, avant d’être projeté contre les parois d’un mur” explique la gendarmerie.

COMMUNIQUE Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale pic.twitter.com/KO1D9MKlKC — SAVE DAKAR (sn)⏺🇸🇳 (@SAVE_DAKAR) April 23, 2020

Enquête ouverte

Les secours se sont organisés avec les éléments des sapeurs-pompiers qui ont acheminé le jeune homme au niveau de l’hôpital de Mbour aidés par les gendarmes indique le communiqué. Le décès du conducteur de jakarta a été annoncé le jour suivant vers 04 heures du matin précisent les gendarmes qui annoncent l’ouverture d’une enquête sous la direction du procureur de la République.