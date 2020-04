En cette période de crise sanitaire mondiale où le besoin de solidarité se fait de plus en plus sentir afin de faire face à la pandémie du coronavirus qui est train de ravager le monde, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait œuvre utile. Depuis son lieu de confinement au Brésil, son pays d’origine, Neymar da Silva Santos Júnior a emboîté le pas à son coéquipier Kylian Mbappé en faisant un don anonyme de 5 millions de reals, soit 880.000 euros à la fondation des Nations Unies pour l’enfance selon la chaîne locale SBT.

D’après l’émission de télévision Fofacalizando, cet acte caritatif porte la signature de l’un des meilleurs joueurs du monde, Neymar. Le numéro 10 du PSG quant à lui, n’a communiqué aucune information sur le don et à en croire les animateurs de l’émission, une partie du sous serait destinée à un fonds de solidarité local.

Loger et nourrir les SDF

Par ailleurs, bien avant ce geste de générosité de Neymar, son coéquipier Mbappé avait lui aussi donné une somme non négligeable à la fondation Abbé Pierre, afin qu’elle s’en serve pour héberger et nourrir les sans domicile fixe en cette période de crise sanitaire. De même, on avait appris il y a quelques jours que l’ancien attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aurait aussi voulu faire don de son hôtel, qui sera transformé en hôpital afin de soigner les patients atteints du coronavirus. Une information qui avait été publiée et supprimée en même temps par le site Marca.