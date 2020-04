L’épidémie de coronavirus n’empêche pas le joueur brésilien Neymar de faire la une des journaux sportifs. Actuellement confiné au Brésil, le joueur du Paris Saint germain, revient souvent dans la presse espagnole concernant son éventuel départ du club parisien pour le FC Barcelone. Des médias catalans avaient indiqué que le club des blaugranas, voulaient ramener Neymar au Camp Nou. Ils avaient également laissé entendre que le footballeur aurait l’intention de retourner dans l’équipe espagnole au cours du prochain marché des transferts de joueurs. Cependant, cette information semble ne pas être fiable, parce que le père de Neymar, Neymar Sr., a récemment laissé entendre le contraire.

« C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut suivre »

Selon lui, le joueur de 28 ans se sent bien au PSG. Dans une interview accordée à un média brésilien hier mercredi 15 avril 2020, il a fait savoir que son fils était satisfait du club parisien de même que de la situation de l’équipe en ligue des champions. « C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut suivre. Nous ne travaillons qu’administrativement, pour faire le meilleur contrat pour le mettre dans le meilleur foyer et avec la meilleure gestion de carrière. » a-t-il déclaré. Selon le média brésilien, Neymar Sr. a estimé que « chaque fenêtre est spéculée », et que cela pourrait continuer alors que le monde traverse une épidémie du coronavirus.

Notons que Neymar avait fait les gros titres de la presse catalane les années antérieures, du fait de ses débuts compliqués au PSG, la tentative du Barça de le récupérer l’été dernier et ses blessures à répétition. Ses blessures à plusieurs niveaux de son corps lui avaient fait manquer de nombreuses rencontres, dont une demi-finale de la coupe du monde, qui restera visiblement l’un des pires souvenirs de l’histoire du foot brésilien.