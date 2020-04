Le président nigérian Muhammadu Buhari a fait part de sa préoccupation concernant le nombre alarmant et inexpliqué de morts dans l’Etat de Kano, au nord du pays. Selon le chef adjoint du groupe de travail de l’Etat de Kano sur le coronavirus, Sabitu Shaibu, le nombre de décès dans cette région est estimé à 640. Craignant que ces morts soient causés par le covid-19, le numéro un nigérian a fait savoir qu’une quarantaine pourrait être imposée, pour une durée de deux semaines supplémentaires, à Kano. Il a également indiqué qu’il enverrait une équipe du gouvernement, pour enquêter sur la situation. En marge des décès à Kano, Muhammadu Buhari a fait savoir qu’il se peut que le gouvernement fédéral instaure un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national.

Une équipe déployée à Kano

Il aura donc lieu entre 20h et 06h. Les mesures pourraient aussi exiger que le masque soit porté en public. Par ailleurs, « les déplacements non essentiels de voyageurs entre Etats » seraient suspendus. L’interdiction des rassemblements religieux et sociaux sera toujours appliquée. Cependant, le chef de l’Etat a annoncé qu’un assouplissement progressif des mesures restrictives aura lieu à Lagos, Ogun et Abudja, à compter du lundi prochain. En ce qui concerne les morts dans l’Etat de Kano, le docteur Sani Aliyu, coordinateur national du groupe de travail présidentiel sur le covid-19, a indiqué qu’une équipe de cinq experts médicaux a été déployée dans l’Etat, en vue de faciliter la réouverture d’un centre de test cette semaine, après sa fumigation.

La population majoritairement pauvre

Selon le docteur Nagoma Sadiq, intervenant à l’hôpital d’Aminu Kano, les centaines de décès à Kano sont probablement dus à la diminution du nombre d’établissements sanitaires dans l’Etat. « Parce qu’il y a beaucoup de patients hypertendus, diabétiques, asthmatiques, cancéreux, et qu’ils n’ont pas beaucoup accès aux hôpitaux. Le confinement touche tout le monde » a-t-il ajouté. Il n’a pas manqué de souligner la population majoritairement pauvre, ne dispose souvent pas de voiture pour conduire les malades à l’hôpital.