Le président nigérian Muhammadu Buhari a nommé un mort, en tant que membre du conseil d’administration d’une agence gouvernementale. Il s’agit en effet, du regretté Tobias Chukwuemeka Okwuru. Sa nomination a eu lieu deux mois après son décès. Le chef de l’Etat a fait parvenir au Sénat, le mardi dernier, une missive ayant pour but de confirmer la liste des 37 personnes nommées à ladite agence. Cependant, il ne savait visiblement pas que M. Okwuru était passé de vie à trépas, au cours du mois de février. L’assistante du locataire d’Aso Rock, Lauretta Onochi, a fait savoir que le défunt était toujours en vie au moment où, le numéro un nigérian l’avait nommé au conseil d’administration.

Le décès n’avait pas été signalé au gouvernement fédéral

A l’en croire, il était « même venu mettre à jour son CV, afin d’être prêt pour la nomination après l’examen du Sénat ». Après la mort de Tobias Chukwuemeka Okwuru, dans l’attente de sa validation au sein de l’agence gouvernementale par le Sénat, son décès n’avait pas été signalé au gouvernement fédéral de Muhammadu Buhari. Notons que ce n’est pas la première fois qu’il arrive au président nigérian de nommer des personnes décédées, dans l’exercice de ses fonctions. Il y a trois ans, Muhammadu Buhari a nommé un minimum de cinq personnes mortes depuis longtemps, au sein de plusieurs structures gouvernementales.

Des questions sur la santé du président

Le sénateur Francis Okpozo, un octogénaire décédé en décembre 2016, avait été nommé au poste de président du conseil de presse. Celui-ci était jusqu’à son décès membre du conseil d’administration du conseil du Congrès de tous les progressistes et un deuxième sénateur de la république. Parmi les personnes décédées nommées par le président, figure un prêtre et un ancien inspecteur général, tous les deux décédés en début 2017. Des analystes ont soulevé plusieurs questions sérieuses concernant la santé de Muhammadu Buhari et l’intégrité de la présidence nigériane.