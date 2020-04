Les éléments des forces de l’ordre déployés sur l’ensemble du territoire sénégalais ont procédé à plusieurs arrestations pour défaut de port de masque informe le journal quotidien Enquête. Suite à la recrudescence des cas de contamination communautaire, de nouvelles mesures préventives ont été imposées par les autorités. Le port de masque de protection dans les lieux publics est devenu obligatoire.

348 Personnes verbalisées à Dakar

Les mesures pour limiter la propagation du coronavirus au Sénégal ne concerne plus que le respect du couvre feu. Le port du masque est devenu obligatoire dans plusieurs endroits spécifiés dans un arrêté ministériel publié dimanche, 19 avril. Sur les 1000 personnes verbalisées depuis lors pour défaut de port de masque, 348 individus ont été arrêtés à Dakar la capitale alors que 650 personnes ont été verbalisées dans l’ensemble des autres régions à la date du jeudi 23 avril informe la source. Les contrevenants ont fait l’objet d’une amende à hauteur de 3000 francs CFA conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel.

Excès de zèle et indignation

Une vidéo postée par un internaute sur Facebook a toutefois provoqué à nouveau une colère des internautes contre les éléments des forces de l’ordre (après les violences récentes notées au premier jour du couvre feu marquant encore les esprits). Dans le film, on peut voir un agent de police intercepter une dame qui circulait sans masque et confisquer le seau que transportait cette dernière avant d’en jeter le contenu par terre. Certains avis soulignent que le décret ministériel stipule l’obligation du port de maque dans les lieux publics tels que les bâtiments administratifs et les lieux de commerce. Il n’a pas été spécifié que cette mesure concernait les piétons isolés. Pour rappel le Sénégal a atteint hier la barre de 500 cas de contamination.