Le coronavirus continue d’être au centre de l’actualité internationale. La maladie a fait plus de 166 000 morts et le nombre de personnes contaminées s’élève à plusieurs millions de personnes dans le monde entier. Dans cette crise sanitaire, l’organisation mondiale de la santé (OMS) avait été accusée par le président Donald Trump, de mal gérer la pandémie et de faire preuve de complaisance envers la Chine. Par ailleurs ces derniers jours, la Chine a agalement fait l’objet de critiques de la part des Etats-Unis et de ses alliés, qui l’accusent de n’avoir pas agi efficacement au cours des premières semaines de l’épidémie, et d’avoir minimisé ses effets sur son sol.

L’Australie a besoin de connaître les détails

Elle avait évoqué une enquête indépendante sur la façon dont l’épidémie a été gérée à Wuhan, épicentre du coronavirus. Au cours d’une interview accordée à un média public, la cheffe de la diplomatie australienne avait indiqué que l’Australie a « besoin de connaître des détails que seul un rapport indépendant peut nous permettre de comprendre sur l’origine du virus, sur la manière d’y faire face (et) sur la transparence avec laquelle les informations ont été partagées ». Suite à ces propos, la Chine a refusé ce lundi 20 avril 2020 de ne pas donner suite à la demande de l’Australie, de mener une enquête sur la manière dont l’épidémie a été gérée par les responsables chinois.

Une non-reconnaissance des sacrifices des chinois

Au cours d’un point de presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang a indiqué que cette demande de l’Australie, était une façon de ne pas reconnaître « les énormes efforts et sacrifices du peuple chinois », pour freiner la propagation du virus dans le pays. Il a nié toute « mise en cause de la transparence de la Chine dans la prévention et le contrôle de la situation épidémique ». Rappelons que la chancelière allemande Angela Merkel avait semblé s’inscrire dans la même logique que les Etats-Unis, en demandant plus de transparence sur le covid-19 en Chine afin d’« en tirer des leçons ».