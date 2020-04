Entre Donald et Melania Trump, les divergences sautent parfois aux yeux. Récemment, la First lady américaine a ainsi invité tous les Américains à porter un masque dans les lieux publics. Une invitation à la prudence qui tranche totalement avec le discours tenu par son époux, le président Trump qui lui, a confirmé qu’il ne porterait pas de masque et ne le fera probablement jamais.

Sur les réseaux sociaux, Melania Trump a ainsi demandé à ce que tous les citoyens respectent les mesures de distance sociale et se mettent à porter un masque dans les lieux publics. Une invitation très sérieuse car, comme elle a pu le rappeler le covid-19 est un virus malicieux qui peut s’en prendre à tout le monde, sans distinction de sexe, nationalité ou âge. Une manière également de se faire la porte-parole des recommandations officielles car son époux lui, semble bien décidé à faire comme bon lui semble.

Trump ne portera pas son masque

En effet, le président Trump a récemment partagé sur ses réseaux les nouvelles recommandations du Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC). Les experts américains invitaient effectivement les citoyens à porter des masques en toutes circonstances. Toutefois, le président Trump a affirmé que cela se ferait sur la base du volontariat et que personne n’était obligé d’agir en ce sens. À ce titre, celui-ci a confirmé qu’il ne le ferait probablement pas. Une annonce qui a été vivement critiquée, le chef de l’État étant accusé de ne pas montrer l’exemple et de faire preuve, une nouvelle fois, de légèreté vis-à-vis du nouveau coronavirus.

Les USA, foyer de l’épidémie

Pour rappel, plus de 270.000 personnes ont été contaminées aux USA pour plus de 7.000 décès, dont 1.480 pour la seule journée de vendredi. Un chiffre relativement haut, qui s’impose d’ailleurs comme étant le pire bilan jamais enregistré en 24 heures seulement à travers le monde. Un bilan total qui fait des USA, le nouveau foyer de l’épidémie.