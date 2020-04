La présidente démocrate de la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, Nancy Pelosi a apporté son soutien à Joe Biden pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu de 03 novembre 2020. Elle l’a fait savoir ce lundi 27 avril 2020, sur son compte Twitter. « Aujourd’hui, je suis fière d’apporter mon soutien à Joe Biden dans la course à la présidence des États-Unis, car je crois qu’il ferait un président extraordinaire » a-t-elle laissé entendre dans un message vidéo. La femme politique a justifié son soutien à l’ancien vice-président, par l’expérience que ce dernier a acquis au cours du mandat de Barack Obama (2009-2017). A cela s’ajoute le rôle que Joe Biden a joué en faveur du vote de l’Affordable Care Act, aussi appelé Obamacare.

Une annonce après celle de Bernie Sanders

« Alors que nous affrontons le coronavirus, Joe apparaît comme la voix de la raison et de la résilience avec une véritable ambition pour nous sortir de cette crise » a déclaré Nancy Pelosi sur Twitter. Notons que cette annonce de la cheffe démocrate de la Chambre des Représentants intervient après celles de Bernie Sanders et de la sénatrice Elizabeth Warren, qui étaient candidats à l’investiture démocrate, avant de renoncer plus tard à la course. Elle fait également suite aux annonces de l’ex vice-président Al Gore et de l’ancien locataire de la Maison Blanche, Barack Obama.

Un candidat capable de réunir l’électorat centriste

Rappelons que cela fait plus de deux mois que les primaires démocrates ont eu lieu, et une trentaine d’Etats a voté. Le sénateur indépendant Bernie Sanders était assez devancé par Joe Biden, perçu comme le candidat capable de réunir l’électorat centriste, afin de battre l’actuel président républicain Donald Trump en novembre 2020. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la campagne américaine est suspendue. Joe Biden, confiné comme tous les Américains, a du mal à se faire entendre, à partir du sous-sol de sa maison, où il enregistre ses vidéos.