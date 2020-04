Le football béninois, depuis l’installation d’un nouveau bureau à la tête de la FBF semble avoir exorcisé certains vieux démons qui écornaient son image. Mais depuis quelques jours on a tendance à croire que ces démons sont de retour surtout si on ajoute foi à des publications qui font état de ce que certains joueurs et membres de l’encadrement technique de l’équipe nationale, n’ayant pas pris part à la CAN Egypte 2019 n’ont pas reçu leurs primes de qualification à cette compétition. Du côté des deux structures directement indexées par ces publications, on invite les plaignants à fournir les preuves de ce qu’ils avancent.

En effet, un communiqué signé par le secrétaire général de la FBF et le directeur du sport d’élite du ministère des sports, demande “à toute personne qui estime n’avoir pas perçu les primes de qualification à formuler une requête écrite accompagnée des éléments justifiant sa réclamation au Secrétariat général de la Fédération béninoise de football ou au Secrétariat de la Direction du sport d’élite du ministère des sports au plus tard le jeudi 23 avril 2020 à 18 heures “.

Cela ne saurait être toléré

La note indique par ailleurs que la FBF et le ministère des sports n’ont rien à se reprocher parce que toutes les primes ont été intégralement payées aux joueurs et membres de l’encadrement technique ayant droit dans la transparence et en respect des textes en vigueur. La note rappelle aussi qu’il y a un mécanisme transparent de paiement de primes, avant de mettre en garde ceux qui tentent de discréditer les efforts fournis par les deux structures pour hisser haut le football béninois.

“Toute action visant à saboter la dynamique qui a permis l’entrée du Bénin dans le concert des grandes nations africaines et procuré de la joie à tout le peuple béninois ne saurait être tolérée” assure le ministère des sports et la fédération béninoise de football. On attend le jeudi 23 avril pour être mieux situé sur cette affaire.