Ayant compté sur l’héritage de leur demi-frère afin de s’octroyer une vie bien confortable, les demi-sœurs et demi-frère de l’artiste chanteur et producteur américain Prince, respectivement Sharon, Norrine et John Nelson sont pour le moment faussés dans leur calcul. En effet, la justice en a décidé autrement. Un juge a refusé pour le moment de céder à la demande des héritiers, qui voulaient une somme de 20.000 de dollars par mois à partager entre eux en contrepartie des tâches qu’ils ont abattues afin de régler les problèmes de l’héritage de leur frère.

Pour la justice américaine, elle n’est pas compétente pour prendre la décision de payer un tel montant au moment où l’entreprise chargée de la gestion de l’héritage de l’artiste, Comerica est encore en bataille avec l’IRS, (Interntal Revenue Service) le service des impôts américains.Ces trois héritiers, Sharon, Norrine et John Nelson ne comptent cependant pas s’arrêter en si bon chemin.

Encore une lueur d’espoir

Ils estiment qu’ils sont en droit d’être payés pour tout le travail qu’ils ont effectué pour régler l’embrouillamini financier qui était survenu au lendemain du décès de leur frère en 2016. En outre, les héritiers sont surtout déçus par le constat fait d’un règlement de 20 millions de dollars en frais d’avocats ou pour les conseillers patrimoniaux au cours des quatre années précédentes. Et tout ceci, en complicité avec la justice. Là où les trois héritiers pourront avoir une lueur d’espoir, est que la justice n’a pas précisé qu’ils ne pourront pas toucher un rond de l’héritage de leur demi-frère. Mais là où le bât blesse, c’est qu’ils vont devoir attendre, mais pour combien de temps, on l’ignore.