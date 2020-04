D’après des documents retrouvés dans les locaux pakistanais de Oussama ben Laden lors de sa mort en 2011, l’homme voulait tuer Barack Obama, le président américain d’alors. Il avait fait ce plan pour que le Vice-président Joe Biden « totalement non préparé » prenne le pouvoir afin de faire sombrer les USA « dans une crise ». Selon le document secret, qui avait été mentionné pour la première fois en 2012 par le Washington Post, le plan de l’élimination de l’ex-président et du commandant militaire David Petraeus, lors d’un voyage en avion, y était décrit.

« La raison de se concentrer sur eux est qu’Obama est le chef de l’infidélité et le tuer automatiquement obligera Biden à prendre la présidence,… Biden n’est absolument pas préparé pour ce poste, qui entraînera les États-Unis dans une crise. Quant à Petraeus, il est l’homme de l’heure, … et le tuer changerait le cours de la guerre » avait écrit Ben Laden à un haut fonctionnaire.

Le djihadiste saoudien voulait spécifiquement que ce soit ‘’son frère’’ Ilyas Kashmiri qui descende le président Obama. «Veuillez demander à mon frère Ilyas de m’envoyer les mesures qu’il a prises dans ce travail», avait demandé Ben Laden au lieutenant suprême, Atiyah Abd al-Rahman. Toutefois, le Cachemire n’ira pas assez loin dans sa cabale. Il sera abattu en 2011 lors d’une frappe de drones américains juste un moment après que le Chef, Ben Laden lui-même ait été éliminé par le Navy SEAL. Selon des déclarations faites par les responsables du renseignement au Washington post, le projet de Ben Laden n’aurait jamais dépassé la phase initiale d’aspiration.

La participation de Biden à l’opération

De son côté, le Vice-président Joe Biden n’a pas été totalement clair à propos de sa participation à la mort de Ben Laden selon Jerry Dunleavy du Washington Examiner. Avant de prendre la décision du bien-fondé de frapper le complexe suspect ou se trouvait Ben Laden en fin avril 2011, Barack Obama avait tout d’abord rassemblé une équipe dans laquelle figurait le Vice-président. Par ailleurs, en janvier 2012, Joe Biden a annoncé lui-même qu’il s’était opposé à l’opération en affirmant que tous ceux qui étaient à la réunion étaient tout comme lui opposés à la frappe hormis le directeur de la CIA et Leon Panetta.

« M. Président, ma suggestion est, ne partez pas,… nous devons faire deux choses de plus pour voir s’il est là, » avait dit Biden à Obama, et rapporté par le New York Times. Par ailleurs, en 2015, le Vice-président a changé de position en affirmant de nouveau qu’il avait dit au président qu’il « devrait y aller ». Lors d’un débat présidentiel en 2012, Obama avait confirmé l’opposition de Biden en affirmant à Mitt Romney : « Même certains membres de mon propre parti, y compris mon vice-président actuel, ont fait la même critique que vous.» Lors d’une autre émission en octobre 2015, «60 minutes» de CBS, M. Biden a tenté de montrer qu’il ne disait pas deux choses et que tout ce qu’il avait dit était ‘’exact’’.