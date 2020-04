Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les Ecureuils du Bénin viennent en aide au gouvernement à travers des dons de produits et matériels nécessaires. C’est l’entraineur adjoint de l’équipe, Moussa Latoundji qui a remis ce don ce mardi 14 avril 2020 au ministère de la Santé. 250 flacons de gel hydro-alcoolique de 60 ml, 100 bouteilles de gel hydro-alcoolique de 250 ml, 40 bouteilles de gel hydro-alcoolique de 1 litre, 39 bidons de gel hydro-alcoolique de 5 litres, 332 cartons de 100 gants et 900 masques médicaux de protection.

C’est le contenu de l’appui apporté par les Ecureuils du Bénin au gouvernement béninois dans le cadre de la riposte conte le COVID-19. Ce don de produits et matériels nécessaires à la prévention au coronavirus a été remis hier mardi au ministère de la Santé par l’entraineur adjoint de l’équipe Moussa Latoundji. Dans selon le message lu par Moussa Latoundji, les Ecureuils tiennent «par ce don de produits et de matériels nécessaires au combat contre le Covid-19 à soutenir le gouvernement béninois dans sa lutte contre cet ennemi invisible ». Et «comme sur le terrain, le meilleur moyen de remporter une partie est de faire preuve de solidarité ».

Faire preuve de civisme

De leurs lieux de confinement respectifs, ils exhortent «l’ensemble des Béninois à faire preuve de civisme et à respecter scrupuleusement les consignes des autorités et ensemble nous gagnerons cette guerre ». Ils font remarquer qu’avant chaque match, «nous chantons avec fierté notre hymne dont certaines paroles résonnent encore plus aujourd’hui ». Alors, les Ecureuils croient fermement qu’«unis, solidaires et disciplinés, nous parviendrons à vaincre cette pandémie qui frappe le monde entier et ressortirons encore plus forts de cette situation. ».