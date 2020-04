Il y a quelques semaines, l’ancienne superstar du ballon rond, le brésilien, Ronaldinho défrayait la chronique. L’ancien joueur du FC Barcelone a émerveillé toute une génération de fans de football par son immense talent et ses actions venues d’ailleurs qu’il exécutait à souhait sur le terrain. Consacré ballon d’or en 2005, El Gaucho aurait sans doute pu devenir le plus grand joueur de tous les temps s’il avait eu une vie personnelle un peu plus rangée. Ronaldinho a amené le football dans une autre dimension mais il s’est aussi fait connaître par ses nombreuses frasques en dehors des terrains.

Le 06 mars dernier, Ronaldinho a été arrêté à Asuncion, la capitale du Paraguay en compagnie de son frère pour usage présumé de faux passeport. La justice de son pays, le Brésil l’a privé de passeport fin 2018 suite à sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars pour des faits de non-respect du code de l’environnement. A noter que l’ex joueur du Paris Saint-Germain ne s’est jamais acquitté de son amende. L’arrestation de Ronnie au Paraguay a fait le tour du monde et de nombreuses stars du football mondial lui ont apporté leur soutien.

Ronnie et Pablo vont bien

Cela fait un mois maintenant que le ballon d’or 2005 est emprisonné au Paraguay dans l’attente de son jugement, à cause du contexte de crise sanitaire actuelle qui sévit aussi au Paraguay, Ronaldinho va devoir encore attendre avant d’être fixé sur son sort.

Durant son incarcération, El Gaucho a droit à quelques avantages, un espace fut aménagé pour lui afin qu’il puisse jouer au football, le brésilien a également le droit de posséder un téléphone portable avec lequel il donne de ses nouvelles. Ce week-end, Ronaldinho a posté une vidéo depuis sa prison en compagnie de l’un de ses codétenus. “Salut tout le monde, salut la famille, je suis avec mon compagnon Pablo. Nous sommes ensemble, nous allons bien.” a déclaré l’ancienne gloire du ballon rond qui doit commencer à trouver le temps un peu long.