Pendant que Mbappé attend, Dembélé offre un deuxième sacre européen au PSG

Le Paris Saint-Germain a conservé son titre de champion d’Europe samedi 30 mai 2026, en battant Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) lors de la finale de la Ligue des Champions disputée à la Puskás Aréna de Budapest. Le club parisien devient le premier à réaliser un back-to-back européen depuis le Real Madrid, sacré trois fois consécutivement entre 2016 et 2018.

Dembélé, décisif sur penalty

Arsenal avait ouvert le score dès la sixième minute par Kai Havertz, avant qu’Ousmane Dembélé n’égalise sur penalty à la 65e minute, après une faute de Christian Mosquera sur Khvicha Kvaratskhelia confirmée par la VAR. Après une prolongation sans but supplémentaire, le PSG a remporté la séance aux tirs au but grâce aux réalisations de Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo. Le défenseur d’Arsenal Gabriel Magalhães, dernier tireur, a envoyé son tir au-dessus de la barre, offrant le titre au club parisien. Vitinha a été désigné homme du match par l’UEFA.

Pour Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025, il s’agit du deuxième titre consécutif en Ligue des Champions. La saison précédente, le PSG avait écrasé l’Inter Milan 5-0 en finale à Munich, lors du premier sacre européen de l’histoire du club.

La presse espagnole tourne la page Mbappé

Le triomphe parisien a suscité des réactions marquées dans la presse sportive espagnole. Selon le quotidien AS, le PSG marquait un but toutes les 57 minutes lors de la dernière saison de Kylian Mbappé au club, contre un but toutes les 33 minutes cette saison sous la direction de Luis Enrique. Mundo Deportivo a relevé que depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2024, l’attaquant français n’a remporté aucun titre majeur avec le club madrilène, alors classé septième au Ballon d’Or 2025.

Luis Enrique soulève la Ligue des Champions pour la troisième fois en tant qu’entraîneur, après ses victoires avec le FC Barcelone en 2015 et avec le PSG en 2025.

Le PSG disputera la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, compétition lors de laquelle il avait éliminé le Real Madrid 4-0 en demi-finale. Le club entamera sa préparation estivale avant la reprise de la saison 2026-2027 de Ligue 1.