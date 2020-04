En France, la crise sanitaire liée au covid-19 ne cesse de faire des ravages. La communication autour de la situation elle, semble être louée de tous bords, même si d’un commun avis, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a commis et enchaîné de nombreuses bourdes. Face aux critiques, elle a toutefois affirmé vouloir rester en place.

Porte-parole de l’exécutif depuis avril 2019, Sibeth Ndiaye ne cesse de défrayer les chroniques, notamment au cours de cette période de crise sanitaire. En effet, cette proche du président Macron a plusieurs fois enchaîné les bourdes. Ses propos au sujet des enseignants ou encore ses couacs au sujet du débat sur le port du masque auront eu raison de son crédit. Ses détracteurs s’en donnent à cœur joie alors que certains de ses proches collaborateurs se sont étonnés de voir qu’elle pouvait rester en poste malgré ses multiples erreurs.

Sibeth Ndiaye, critiquée

Son arrivée, qui faisait suite au départ de Benjamin Grievaux, a toujours été très critiquée. Pourtant, Sibeth Ndiaye a toujours su qu’elle risquait très gros. Face aux critiques, celle-ci fait le dos rond et rétorque, moquant ses haters. « Lorsque l’équipe de France de Football joue la Coupe du monde, on a 66 millions de sélectionneurs. Maintenant, on a autant d’épidémiologistes » explique-t-elle aujourd’hui, en guise de réponses aux nombreux tacles qui lui sont adressés. Une manière pour elle de réaffirmer sa position.

Des soutiens de poids

D’ailleurs, celle-ci semble continuer de garder du crédit aux yeux du gouvernement. Christophe Castaner, ministre français de l’Intérieur n’a pas hésité à la comparer à une guerrière. Un compliment qui devrait ramener un peu de confiance chez Sibeth Ndiaye, d’autant que depuis quelque temps certains aiment à rappeler qu’Emmanuel Macron est le propre chef de sa communication et n’a besoin de personne afin de faire entendre sa voix et faire valoir ses arguments.