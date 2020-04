Suite à la fermeture des frontières terrestres dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l’armée sénégalaise a mis en place un dispositif de surveillance et d’identification des potentiels passagers clandestins au niveau de la zone militaire numéro 4, qui concerne les régions de Tambacounda et de Kédougou (Est). La déclaration a été faite par le colonel Simon Ndour, commandant de la zone en question rapporté par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Frontière sénégalo-malienne

Le colonel de la zone militaire numéro 4 soutient : “Pendant la journée, les axes sont occupés par la Police ou la gendarmerie maintenant dans nos patrouilles, nous essayons de voir les points de passages illégaux“. Il poursuit en précisant que toutes les mesures préconisées par les services sanitaires sont respectées dans les rangs de l’armée. Le colonel Simon Ndour poursuit : “Nous avons une compagnie d’alerte à Tambacounda, Kédougou et Bakel au niveau des frontières. Nos éléments de la compagnie de Tambacounda bouclent le trafic de la nationale 6 pour sécuriser les entrées et sorties“.

Les autorités ont décidé pour rappel la fermeture des frontières terrestres et aériennes suite à la situation sanitaire mondiale actuelle de pandémie du coronavirus Covid-19. Le chef de l’Etat, Macky Sall a décrété l’état d’urgence sur tout le territoire sénégalais. Des mesures d’accompagnement ont été appliquées telles que l’interdiction des rassemblements, un couvre-feu entre 20 heures et 06 heures du matin et l’interdiction des déplacements interurbains.