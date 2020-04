Les autorités sénégalaises ont instauré des mesures restrictives contre la propagation du covid-19, parmi lesquelles l’interdiction des déplacements interurbains sur toute l’étendue du territoire ainsi qu’un couvre-feu décrété entre 20 heures et 06 heures du matin. Cependant, des effractions de plus en plus récurrentes concernant les interdictions sont signalées. Après l’arrestation de plusieurs chauffeurs et conducteurs de motos jakarta, c’est un représentant de la loi accusé d’avoir convoyé clandestinement des passagers qui a fait l’objet d’une interpellation.

Règles bafouées de toutes parts

C’est un gendarme en service au niveau de la gare de l’autoroute à péage de Touba qui a été interpellé selon le journal Libération. Selon le quotidien, ce dernier est accusé d’avoir aidé des personnes à voyager clandestinement alors que les déplacements interrégionaux sont formellement interdits. Le gendarme proposait ce service moyennant une commission. Rappelons que des chauffeurs ont auparavant été interpellés pour des raisons similaires. A Bambey, dans la région de Diourbel, un conducteur de jakarta a été arrêté récemment et sa famille placée en isolement pour avoir transporté un cas contaminé entre Touba et Tivaoune.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’un représentant de la loi est incriminé dans une affaire similaire depuis la déclaration de l’état d’urgence par le président Macky Sall. Un policier avait fait l’objet d’une arrestation quelques semaines auparavant. Ce dernier aurait aidé des personnes à se rendre à une soirée privée à Dakar aux heures du couvre-feu et malgré l’interdiction concernant les rassemblements. Les images d’une ambulance détournée transportant des personnes ont été fortement relayées depuis hier. Une compilation de faits qui pose le débat sur la question comportementale alors que onze régions du Sénégal sur 14 sont touchées par le coronavirus. La dernière en date est celle sud de Sédhiou, un homme venant de la région centre de Louga a été déclaré positif. Les cas de contamination répertoriés à ce jour sont chiffrés à 736 pour 284 guérisons et 9 décès.