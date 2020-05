Le professeur Moussa Seydi s’est prononcé sur la perspective d’une immunité collective au coronavirus, théorie défendue par le professeur Pape Moussa Thior à travers différentes sorties médiatiques. La démarche de l’immunité collective consiste à laisser circuler le virus du Covid-19 et infecter une grande masse de la population. Une méthode qui vise à favoriser le développement d’anticorps contre le virus chez les sujets contaminés. Une théorie dangereuse selon le prédisent du comité covid-19 du ministère de la santé qui avertit que cela aboutirait à des morts par milliers.

100 000 personnes risquent la mort

Interpellé sur la question dans une emission sur iRadio, le professeur Moussa Seydi s’est voulu formel : cette théorie est dangereuse et son application aboutirait à une catastrophe. Selon lui : “la maladie n’a pas encore d’immunité. En plus, vu le rythme de contamination de la maladie, si on appliquait, ici, on aurait au minimum 100 mille morts dans un court délai. J’estime que l’Etat ne prendra jamais un tel risque“. Le professeur Seydi poursuit que l’immunité collective ne peut pas être appliquée au Sénégal. Il poursuit en soulignant que le coronavirus est une maladie qui présente des risques de rechute chez les patients déjà infectés. Rappelons que deux cas de rechute ont été signalés au Sénégal concernant le Covid-19.

Le professeur Moussa Seydi s’est aussi prononcé sur la polémique concernant le dépistage en masse défendu par une partie de l’opinion. Pour le médecin, cette démarche serait incohérente au Sénégal notamment pour des questions liées au coût des opérations : “le dépistage de masse à Dakar seulement c’est 3,5 milliards de francs CFA en termes de coûts.” A ce jour, 1271 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal. 415 patients ont été déclarés guéris et 11 décès ont été signalés depuis le début de la pandémie.