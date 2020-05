Sa Sainteté, le pape François sera bientôt au Sénégal. C’est l’essentiel qu’on peut retenir d’une série de tweet effectuée hier par le président sénégalais Macky Sall. Alors que les deux personnalités échangeaient lundi dernier sur une question africaine, le dirigeant sénégalais a réussi à avoir une grande promesse du souverain Pontife. Le pape a promis fouler prochainement le sol sénégalais. 28 ans après la visite du Pape Jean-Paul II dans le pays, le président sénégalais a souhaité donc que le pape effectue une visite officielle dans son pays. Cette promesse du pape intervient quelques jours après l’envoi d’une correspondance de la communauté chrétienne aux musulmans pour leur souhaiter un très bon jeûne.

Le Pape sera au Sénégal en 2021

Le président sénégalais Macky Sall et le pape François ont eu un entretien téléphonique hier lundi. Était au cœur de leur échange l’actualité relative à l’annulation de la dette africaine. « J’ai eu un entretien constructif (…) avec sa Sainteté le Pape François » a-t-il écrit. Après des décennies sans visite du pape, le chef de l’Etat a affiché sa volonté de voir un souverain pontife en visite officiel au Sénégal. Au cours de leur entretien, il a invité alors sa Sainteté, le pape François à faire une visite officielle dans son pays. La réponse de celui-ci ne s’est pas faite attendre. « Je me réjouis de la réponse positive à l’invitation pour la participation du Vatican au Forum mondial de l’Eau » a tweeté Macky Sall . La 9e édition du Forum mondial de l’Eau devrait avoir lieu du 22 au 27 mars 2021 au Sénégal.

Des points de vue convergents

En raison de la pandémie du coronavirus, le pape avait lancé un appel « à l’universalité de la prière, de la fraternité » et « de la solidarité ». L’annulation de la dette africaine vient à point nommé rassurer le pape de ce que son appel à la solidarité et à la fraternité a été bien reçu par les organismes financiers internationaux. Il partage ainsi selon Macky Sall, son point de vue sur la question. « Je salue notre convergence de vues sur l’annulation de la dette et sa réponse à la pandémie par son appel à l’universalité de la prière, de la fraternité, de la solidarité » peut-on lire dans son tweet. Il n’a pas manqué de préciser que « les conflits dans le monde et la crise liée au COVID-19 montrent à quel point nous devons rester mobilisés pour que l’humain et l’humanité soient au cœur des priorités à l’échelle nationale et mondiale ».