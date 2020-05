3,5 millions attribués au comité “Force Covid-19” au Sénégal et la toile s’enflamme. Les internautes à travers plusieurs posts sur les réseaux sociaux ont fustigé le fait qu’une somme si colossale soit allouée aux personnes membres du comité. En effet, le comité “Force Covid-19”, est un comité de 30 membres ayant à sa tête le général François Ndiaye. Il avait été créé, il y a de cela deux semaines, par le Chef de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour la plupart des internautes, cela ne se conçoit pas que les membres de ce comité chargé du suivi des opérations de lutte contre le coronavirus soient à 3,5 millions, alors qu’ils sont tous des responsables politiques à divers niveaux.

” On a autant d’argent ! ”

Nommé par décret, les membres du comité “Force Covid-19” perçoivent des allocations. Le numéro 1 sénégalais a mis à la disposition du général François Ndiaye et de sa troupe une somme de 3,5 millions de FCFA pour la mise en œuvre des opérations du fonds de 1000 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le coronavirus. Deux semaines après que le chef de l’État ait alloué cette somme aux membres de ce comité, des réactions fusent de part et d’autres sur la toile pour dénoncer cet état de chose. Certains internautes ne comprennent pas comment une chose pareille soit rendue possible. ” Ce n’est pas possible ! On a autant d’argent ! ” écrit une internaute qui aimerait savoir le profil des membres du comité et ce que fait concrètement “Force Covid-19” dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Un autre internaute a tweeté tout en estimant que les dirigeants du pays (Sénégal), malgré la pauvreté, veulent vivre à l’image des dirigeants des pays occidentaux. ” Ils vivent comme si le Sénégal est un pays développé comme les grandes puissances, alors que nous sommes un pays pauvre…” écrit-il. À un autre internaute de se demander si les autorités n’avaient pas informé que les membres de ce comité ” ne percevaient rien ”.

Un groupe d’engagement citoyen s’invite dans la danse

Dans les vagues de réactions sur les réseaux sociaux, un groupe d’engagement citoyen se mêle aussi à l’affaire. Il s’agit du groupe Wa Mbedmi. C’est un creuset qui s’évertue à promouvoir l’engagement civique et citoyen. Selon Wa Mbedmi, cette somme pourrait servir à satisfaire le personnel de santé qui est au front tous les jours et qui ne perçoit que 50.000 FCFA/mois. Faisant allusion à la somme allouée au comité, le groupe s’interroge, dans un post sur tweeter, sur les indemnités de ” chaque membre du comité de suivi COVID-19 au Sénégal ”. Tout en faisant un parallélisme, il précise que ” pendant ce temps, le membre du personnel de santé engagé dans la lutte reçoit 50 milles/mois ”.