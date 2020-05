La pandémie du Coronavirus a fait voler en éclats l’entente qu’il y avait entre les États-Unis et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La crise de confiance était telle que le président américain Donald Trump, a décidé de suspendre son aide financière annuel au profit de l’OMS. L’annonce de l’ex magnat de l’immobilier avait suscité la consternation quand on sait que les États-Unis sont les plus gros contributeurs au budget de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Il faut dire qu’il y a eu un certain consensus autour de l’adoption de la résolution qui va engager un processus impartial, indépendant et complet de l’action internationale engagée pour mener la riposte face au Covid-19. La résolution a aussi une vision pour le futur car elle va permettre d’améliorer les capacités mondiales de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies.

La mise en application du texte n’est pas encore terminée mais ce qui est sûr, ce texte permettra d’enquêter sur toutes les mesures prises par l’OMS pour enrayer la propagation du Coronavirus.