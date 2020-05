Le célèbre prêcheur Ibrahima Badiane dit Iran Ndao a été entendu par la Sûreté Urbaine ce lundi dans le cadre d’une affaire supposée d’escroquerie l’opposant à l’époux de la bénéficiaire d’une collecte de fonds lancée dans son émission “Gand Coeur” . Un programme d’appel à la solidarité diffusé régulièrement sur la chaîne de télévision, la Sen TV. Le mari de cette dernière, décédée par la suite d’un cancer a porté plainte contre le prêcheur qu’il accuse d’avoir manqué de lui verser l’argent récolté. Iran Ndao livre sa version des faits.

Iran Ndao : “j’aurais pu porter plainte à mon tour”

C’est dans un entretien accordé à Vipeoples que le célèbre prêcheur est revenu sur le conflit l’opposant au mari de la défunte qui selon lui voulait récupérer l’argent obtenu pour couvrir les soins médicaux de cette dernière. Si Iran Ndao admet avoir déféré à une convocation lundi dernier dans le cadre de cette affaire, il nie toute implication dans une affaire quelconque d’escroquerie : “Arrivé à la Police, les enquêteurs m’ont fait savoir que le plaignant réclamait l’argent que l’émission Grand Cœur avait collecté pour sa défunte femme“. Iran Ndao précise toutefois que les bénéficiaires de l’émission ne reçoivent pas l’argent, il est directement versé dans un compte pour être redirigé vers la structure sanitaire chargée de la prise en charge médicale du patient.

Iran Ndao laisse entendre qu’il avait bel et bien la possibilité de poursuivre en justice à son tour celui qui a porté plainte contre lui : “Je pouvais bel et bien porter plainte contre lui mais, je ne le ferai jamais. Dans cette émission, je ne garde même pas l’argent, je ne connais pas le gars et son épouse. ” a déclaré le prêcheur de la Sen TV au cours de l’entretien.