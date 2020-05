Le patron d’Airbus Guillaume Faury a donné de la voix ce mardi 19 mai. Le président exécutif du constructeur aéronautique européen a appelé à un rétablissement de la « libre circulation des personnes » sur le continent européen. Cette option aurait pour mérite selon les confidences qu’il a faites à certains médias français de relancer le trafic aérien et « éviter des dommages trop profonds ».

« Il faut que la réouverture de la libre circulation des personnes soit clairement déclarée dans le territoire européen », a-t-il clairement martelé lors de cette sortie médiatique. En effet, du fait du covid-19, les frontières extérieures de l’Union Européennes sont fermées depuis plus de deux mois. Pour le patron d’Airbus, les différentes mesures sanitaires mises sur pied dans les aéroports et dans les avions sont suffisantes pour affronter la maladie.

“Une décision politique”

Il indique que le secteur du transport aérien est prêt. Il ne manque que des « décisions politiques » pour accompagner ces différentes précautions. Cette décision passe selon lui par une « reprise des vols rapide pour éviter des dommages trop profonds sur les compagnies aériennes et donc un impact trop durable sur le secteur aéronautique et des sociétés comme Airbus ».

« Quand on perd 30 ou 40% de son activité, ce qui est très important c’est de comprendre combien de temps ça va durer et quelles sont les meilleures solutions à mettre en oeuvre. Aujourd’hui on est en train de regarder toutes les solutions, il faut être très clair », a-t-il poursuivi. Rappelons le patron d’Airbus n’exclut pas la possibilité de procéder à une vague de licenciement au sein de sa structure afin de faire face à cette crise engendrée par le coronavirus.