Dans le cadre de la coopération du Traité de l’Organisation Nord Atlantique (OTAN), les États-Unis disposent d’un certain nombre de sites et de matériels militaires en Europe. Les USA possèdent notamment des bombes nucléaires estimées à 150 têtes nucléaires. Ces armes sont entreposées dans différents pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne. En Allemagne par exemple et selon des chiffres, une vingtaine de bombes nucléaires seraient stockées dans le Sud-Ouest du pays où est localisée une base de l’armée allemande.

Cependant, la présence de ces armes nucléaires américaines en Allemagne fait beaucoup parler et ce, depuis des années. Il faut dire que la majorité de la population allemande est contre les armes nucléaires, la question de ces armes US s’est aussi déportée sur le terrain politique. Au sein du gouvernement dirigé par Angela Merkel, les avis diverges fortement.

Une question qui fâche

Monsieur Norbert Walter-Borjans, un haut responsable du Parti Social-Démocrate (SPD), partenaire de la coalition aux côtés des Conservateurs de Merkel a clairement indiqué dans un entretien médiatique qu’il est contre le stationnement d’armes nucléaires sur le sol allemand. En général, au sein du Parti Social-Démocrate, les voix s’accordent à dire non au stationnement, à la mise à disposition et à l’utilisation d’armes nucléaires.

Mais du côté de la CDU, parti de la chancelière Merkel, le discours est tout autre, en effet, les hauts cadres de la CDU estiment que la présence des armes nucléaires est une nécessité pour la sécurité de l’Allemagne. La CDU appelle donc son allié du SPD à revoir sa copie afin de ne pas perdre la confiance de ses partenaires au sein de l’OTAN.