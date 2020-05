Voilà plusieurs semaines maintenant que la France est frappée de plein fouet par la pandémie du Coronavirus. La maladie a mis à rude épreuve le système sanitaire de l’Hexagone et son économie est au plus mal. Bruno le maire, le ministre français de l’économie a expliqué que la France va connaître sa pire récession, les conséquences s’annoncent donc terribles. Tous les secteurs d’activité sont présentement au ralenti, le domaine de la culture par exemple est à l’arrêt total à cause de la suspension de tous les événements culturels.

Afin de dégager des pistes de solutions pour venir en aide à ce secteur important pour l’économie française, le président Emmanuel Macron vient de rencontrer les représentants du monde de la culture. Au sortir de la rencontre, le dirigeant français a fait une série d’annonces qui doivent permettre à la culture de traverser cette période difficile. Ce jeudi 07 Avril, Frédéric Mitterrand, l’ancien ministre de la culture de Nicolas Sarkozy a vivement critiqué la manière dont Emmanuel Macron à rencontrer les acteurs du monde de la culture.

Mitterand lance les piques

Pour Mitterrand, le fond et la forme n’y étaient pas, les images de la rencontre ont été diffusé par les médias et on aperçoit Macron plutôt décontracté avec son style si caractéristique. “Je n’ai pas aimé la forme de la présentation, Emmanuel Macron était débraillé, en bras de chemise, le chef de l’Etat a fait cela parce que quand on parle culture il faut avoir l’air sympa” a déclaré Frédéric Mitterrand. L’ancien ministre a cependant apprécié quelques annonces faites par Emmanuel Macron, par contre, il a déploré le fait que Macron ait évoqué la possibilité pour les artistes d’intervenir dans les écoles. “Les intermittents n’avaient pas envie de devenir des nounous de colonies de vacances pour réciter les Fables de la Fontaine” dira l’homme de culture.