Donald Trump arrivait au pouvoir après les élections de 2016. Et tout de suite il était apparu que pour le 45 ème président des USA, l’Objectif était de faire oublier le44 ème. Le président Trump ayant mis un point d’honneur à prendre une série de mesures et de politiques qui toutes allaient plus ou moins dans la ligne contraire à celle de Barack OBAMA ; de la politique étrangère à l’éducation en passant par les réformes sur la santé. Malheureusement c’était cette dernière réforme, celle sur le système de santé, qui était aujourd’hui à la cause de tous ses malheurs.

Le président américain attaqué de toutes parts par l’opinion publique américaine sur sa gestion de la pandémie et des nombreuses erreurs commises bien avant la crise sanitaire, avait préféré en réponses chercher à détourner l’attention des américains vers d’autres ‘’centre d’intérêts’’. Donald Trump avait d’abord reproché l’ampleur de la pandémie à l’OMS. Pour ensuite accuser la Chine d’avoir créé le Covid-19 en laboratoire. Mais comme Barack Obama, à l’instar de nombre de personnes avant lui, trouvait sa gestion de la crise « désastreuse » ; le président Trump lançait le ‘’OBAMAGATE’’.

Trump n’a pas Barack à la bonne…

Le 08 Mai dernier, des enregistrements de conversation téléphonique entre Barack Obama et certains de ses anciens collaborateurs à la Maison-Blanche, émergeaient. Au cours de ces conversations M. Obama avait qualifié la gestion de la pandémie par Trump de « catastrophe totalement chaotique ». Une remarque à laquelle Donald Trump semblait avoir été particulièrement sensible, puisqu’au 12 mai, il répondait : « Nous obtenons de super notes pour notre gestion de la pandémie de coronavirus (…) Comparez ça avec le désastre de Barack Obama et ‘Joe l’endormi’ [Joe Biden, NDLR] plus connu sous le nom de grippe porcine H1N1. Mauvaises notes, mauvais sondages… Ils n’avaient rien compris ». Et cela quelque jours seulement, au 10 Mai, après avoir accusé Barack Obama d’avoir commis le « pire crime politique (…) et de loin » de l’histoire des USA.

Mais Barack reste sobre…

Ce 10 Mai , jour de la fête des Mères, c’est par un déferlement de tweet que le président américain s’en était pris à son prédécesseur à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump lançait un nouveau hashtag inconnu jusqu’alors: ‘’ #OBAMAGATE! ”. Plus de 120 tweets, pour accuser son prédécesseur Barack Obama d’avoir cherché par des moyens détournés de nuire à sa présidence, sans toutefois donner aucuns détails, ou débuts de preuves.

Mais l’ancien président et soutien au candidat démocrate, Joe Biden ; loin de donner dans la polémique avait choisi, pour sa première sortie médiatique depuis les déclarations de Trump, de ne dire qu’un mot : « Votez ». Une consigne répétée à la fois sur ses comptes Instagram et Facebook. Et pour certains internautes de commenter : « with one word , (…) Obama trumped Trump », pour « Avec un seul mot , (…) Obama a triomphé de Trump ».