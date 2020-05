L’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en garde contre l’achat sur internet de plusieurs produits à base de plantes, spécialement l’Artémisa annua, pour prévenir ou guérir le coronavirus (covid-19). Celle-ci encore appelée armoise annuelle, ne protège pas, selon elle, contre le coronavirus. Face aux innombrables messages sur la toile, qui vantent les bienfaits préventifs et thérapeutiques de produits faits à partir de plantes contre la maladie, l’ANSM a réagi en parlant d’ « allégations fausses et dangereuses ». Par cette alerte, sont spécifiquement ciblées les tisanes, gélules ou décoctions qui contiennent des feuilles séchées d’Artémisia annua.

Le succès du Covid-Organics en Afrique

L’ANSM a également rappelé que « les produits à base d’Artemisia annua n’ont jusqu’alors pas fait la preuve de quelconques vertus thérapeutiques ». L’Académie malgache de médecine s’était exprimée concernant le Covid-Organics, une tisane officiellement lancée par le président Andry Rajoelina le 19 avril dernier. Elle avait estimé qu’il était question « de médicaments dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants ». Notons que la tisane malgache connaît un fort succès en Afrique, même si son utilisation a été déconseillée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Il n’y a pas eu de test, on encourage la recherche »

Au cours d’une interview, le docteur Michel Yao, responsable des opérations d’urgence de l’OMS Afrique ayant son siège à Brazzaville, s’était montré alarmé concernant la fausse information sur le covid-19. « Par rapport à ce médicament, notre position est claire : il n’y a pas eu de test, on encourage la recherche, mais tout médicament recommandé devrait avoir fait l’objet de tests et essais pour prouver son efficacité et son innocuité, afin qu’il ne soit pas néfaste à la population. Ce qui n’est pas le cas pour ce remède. Si on devait le recommander, il faudrait qu’il fasse l’objet d’un consensus scientifique » avait-il déclaré.