Cela fait plusieurs jours que le Sénégal a déployé les grands moyens pour enrayer la propagation du Coronavirus. Le président Macky Sall a pris des mesures exceptionnelles et l’ensemble de son gouvernement travaille en synergie pour élaborer la meilleure riposte face à la pandémie du siècle. En Afrique de l’Ouest, le pays de la Teranga est le plus impacté par le Covid-19, les populations doivent consentir de nombreux sacrifices pour casser la chaîne de transmission de la maladie.

Le Sénégal compte plus de 1000 cas de contamination et malheureusement, le nombre de cas confirmés continue d’augmenter. Face à l’évolution de la maladie, de nouvelles mesures sont en train d’être mises en place par les premières autorités. Dans la région de Thiès par exemple, le médecin-chef de la zone a annoncé l’ouverture de centres dédiés pour la prise en charge des patients asymptomatiques du Coronavirus. De plus, le médecin-chef a notifié que la base militaire de Thiès va également recevoir des porteurs sains du Covid-19.

Changement de stratégie

Dans le plan de riposte, il sera possible de procéder à des confinements à domicile dans le but de désengorger les hôpitaux. En gros, le ministère de la santé a annoncé que ces nouveaux dispositifs entrent dans le cadre du changement de stratégie opéré par les premiers responsables sanitaires. Il ressort que la majeure partie des personnes qui seront internées dans les centres dédiés et au niveau de la base militaire de Thiès sont des porteurs sains du Covid-19.

“Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de cas et l’objectif est de ne pas perturber nos établissements de santé, de ne pas faire de nos hôpitaux des structures Covid pouvant porter préjudice aux autres maladies” a indiqué à la presse le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences sanitaires (COUS). Ce dernier a ajouté par la suite que ces patients asymptomatiques bénéficieront de très bonnes conditions de prises en charge.