Le ministère de la Culture et de la Communication a informé ce lundi de la disponibilité de l’aide accordée à la presse par le président Macky Sall. La distribution de cette aide s’est effectuée dans des conditions qui n’enchantent pas tout le monde. Ce qui a provoqué l’inquiétude du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), certains auraient rendu leurs indemnités en guise de protestation.

Disproportion dans la répartition de l’aide de la presse

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) n’a pas du tout apprécié la démarche du ministre de la Culture et de la Communication sur la distribution des aides octroyées par Macky Sall. A travers une émission radio ce matin, le président CDEPS Mamadou Ibra kane “dénonce les conditions dans lesquelles l’aide à la presse 2020” est effectuée. Le ministre est “allé totalement à contre-courant des engagements qui ont été pris par le président de la république “. Un peu plus tôt d’autres acteurs des média exigeaient la publication des listes avec les montants alloués à chacun.

Des membres du CDEPS ont ainsi retourné leurs chèques à l’envoyeur à cause du non-respect des critères de répartition. Ils souhaiteraient que les règles de transparence et de bonne gouvernance soient mises en avant dans ce sens. Cette aide sous forme de subvention de l’Etat permettrait d’équiper les organes de presse notamment en cette période marqué par la pandémie du covid-19.