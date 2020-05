Au Sénégal, l’augmentation rapide du nombre des victimes de la pandémie du Covid-19, ces derniers jours, inquiète. Le pays a enregistré trois décès en moins de 48 heures, ce qui porte le nombre total des décès à 12. Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, la dernière victime est décédée dans la nuit du Mardi 05 au Mercredi 06 à l’hôpital Principal de Dakar. “‘A ce jour, le Sénégal compte 1433 cas positifs dont 493 guéris, 12 décès, 1 évacué et 927 encore sous traitement” a précisé en substance le communiqué. Face à la propagation de la pandémie, les populations sont exhortées au respect des gestes barrières et des mesures de confinement.

Avec ces chiffres, le Sénégal fait partie des pays les plus touchés par la pandémie en Afrique de l’Ouest. Fin Avril, les autorités de Dakar avaient pris plusieurs mesures visant à endiguer la propagation de la nouvelle maladie partie de la Chine. Par ces mesures de précaution; l’exécutif a indiqué clairement que les commerces de produits alimentaires n’ouvriront que les lundis, mercredis et vendredis et les autres commerces et activités non alimentaires mardi et jeudi. Toutefois, tous les marchés seront totalement fermés les week-end. Le pays a tout de même enregistré le décès du patient le plus jeune.

Un jeune de 37 ans

Eric Agbo est décédé le mardi 05 mai 2020 à 23h55 à l’hôpital Principal de Dakar. Il est un agent de santé qui habitait dans le quartier de Rebeuss à Dakar. ” Il s’agit d”un homme de 37 ans, le ministère de la Santé et de l’Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à la famille éplorée ses condoléances.” a précisé le communiqué du ministère pour compatir aux douleurs de sa famille. Notons que les 11 autres victimes du coronavirus ont plus de 55 ans. Sur 1182 tests réalisés dernièrement au Sénégal,104 sont déclarés positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 8,79 %. Parmi ces cas positifs, 4 cas sont issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Pikine (1), Béne Tally (1), Sédhiou (1) et Vélingara (1).