La guerre des mots entre l’ancien président Barack Obama et son successeur Donald Trump est loin d’être terminée. Et pour cause après la dernière attaque de M. Obama qui affirmait il y a quelques heures que certains hommes politiques ne font même plus semblants d’être responsables, c’est au tour de Donald Trump de répondre. Une situation inédite, c’est la première fois depuis des années qu’un ancien président se permet de tels commentaires sur son successeurm et son successeur de lui répondre avec autant d’animosité.

Le jeu de ping pong entre Donald Trump et Barack Obama décidé à le voir perdre les prochaines élections se poursuit. Accusé d’agir comme un enfant non responsable, le locataire de la Maison-Blanche a réagi de la plus violente des manières. Interrogé s’il avait eu connaissance des dernières accusations de son prédecesseur, il a répondu laconiquement : «Écoutez, c’était un président incompétent, c’est tout ce que je peux dire. Extrêmement incompétent. »

Poursuivant sur la situation de la pandémie dans le pays il a ajouté : «Je pense donc que nous avons passé un excellent week-end. Nous avons fait beaucoup de rencontres formidables. D’énormes progrès sont en cours sur de nombreux fronts, notamment pour trouver un remède à cet horrible fléau qui a frappé notre pays » Pour rappel, Barack Obama avait été encore plus dur lors de sa deuxième attaque non voilèe, allant jusqu’à affirmer «Faire ce qui fait du bien, ce qui est pratique, ce qui est facile – c’est ce que pensent les petits enfants… Malheureusement, beaucoup de soi-disant adultes, y compris certains avec des titres fantaisistes et des emplois importants, pensent toujours de cette façon – c’est pourquoi les choses sont si ratées.»