La star américaine Beyoncé Giselle Carter plus connue sous le nom Beyonce collaborera dans les prochains jours avec le couple Obama pour un événement éducatif. L’information a été annoncée par les médias suite à une publication de la plateforme de vidéos Youtube. Ils précisent que cette activité nommée «Dear Class of 2020» sera diffusée sur Youtube le 6 juin prochain. Quelques semaines plus tôt, l’ancienne première dame avait déjà annoncé les couleurs de cette célébration sur le réseau social Instagram.

Selon la publication qu’elle avait faite le 5 mai dernier, il s’agit d’une collaboration avec YouTube Originals pour l’héberger via son initiative Reach Higher axée sur l’éducation. Michelle Obama avait profité de cette publication pour inviter tous les futurs diplômés de l’année 2020 à prendre part à cette célébration. « Que vous soyez diplômé du lycée, du collège ou de tout autre type d’école – nous voulons que vous, votre famille et tous vos proches fassiez partie de cette célébration », avait lancé comme appel l’ancienne première dame.

Un message de Beyoncé lors de la cérémonie

L’artiste américaine aura pour sa part comme rôle de prononcer un message à la classe de 2020 lors de l’événement en direct. Comme autres personnalités qui s’adonneront à ce même exercice, on peut citer l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafza et Barack Obama.

Notons que cette activité met désormais Beyoncé Giselle Carter sur la liste des stars américaines habituées des festivités en ligne. Comme star américaine déjà sur cette liste, on peut citer : BTS, Megan Thee Stallion, Kelly Rowland et Taylor Swift.