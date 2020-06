L’artiste chanteuse américaine, Beyoncé a incriminé ce 30 mai les policiers présents lors du meurtre de M. Floyd. Des stars de la musique comme du cinéma américain, Rihanna et Taylor Swift revendiquent aussi l’égalité des races car « brisées et écœurées » par la mort de George Floyd, l’Afro-Américain tué lors d’une interpellation policière par les agents de la police des Etats Unis d’Amérique. Il faut dire que la mort de l’homme depuis quelques jours, a déjà fait couler beaucoup d’encre et que les soulèvements et révoltes ne sont apparemment pas prêts de s’arrêter non plus.

Beyoncé, la chanteuse américaine est assez touchée par le meurtre de l’Afro-Américain de 46 ans. Elle réclame « justice pour George Floyd ». Il faut dire que la chanteuse est assez attristée par la mort de l’homme car dit-elle «Nous ne pouvons pas normaliser cette douleur ». Sur Instagram ce 30 mai elle dit avoir besoin d’une égalité des races. Beyoncé affirme à cet effet « Nous ne voulons plus que des personnes de couleur soient considérées comme moins humaines, nous ne pouvons plus détourner le regard. George est de notre famille, et de notre humanité. Il est de notre famille parce qu’il est un citoyen Américain ». Elle n’est pas la seule artiste à être de cet avis. Rihanna et Taylor Swift sont aussi très remontées contre les agissements des policiers américains impliqués dans la mort de M. Floyd.

Nous allons voter pour vous chasser en novembre

En effet Taylor Swift a accusé directement le Président américain Donald Trump de racisme. Elle déclare « Après avoir attisé le feu de la suprématie blanche et du racisme depuis le début de votre mandat, vous avez le culot de jouer l’autorité morale avant de menacer (de l’usage) de la violence ». Elle a ajouté « Nous allons voter pour vous chasser en novembre ». Rihanna a tweeté à son tour « Si un homicide volontaire devient la conséquence quand il est question de ‘drogues’ ou de ‘résistance à l’arrestation’… alors quelle est la conséquence d’un meurtre ???! »