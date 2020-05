En attente de son procès en appel à la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé Goudé a adressé un message fort à tous ses sympathisants. Même si lui et son mentor Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d’Ivoire, voient toutes leurs chances de prendre part à l’élection présidentielle d’octobre prochain s’amenuiser, le président du COJEP a cependant invité les siens à prendre leur destin en mains.

« Ne laisse jamais une autre personne te faire croire que ta vie dépend d’elle. Ce n’est pas vrai cette escroquerie morale a pour seul but, de te complexer, te rabaisser, pour que tu doutes de toi. Ma Soeur, mon Frère, ta vie dépend de toi, et de tes choix. Il faut juste que tu puisses croire en tes capacités. Si tu veux avoir ce que tu n’as jamais pu obtenir, ose faire ce que tu n’as jamais essayé » a déclaré ce lundi Blé Goudé.

“Oser, c’est à ce prix que tu surprendras tes maîtres autoproclamés”

Pour lui, ce n’est qu’en osant qu’ils pourront s’affranchir de ces « Demi-Dieux » autoproclamés qui les considèrent moins que rien alors qu’ils leur ont tout donné. « Oser, c’est à ce prix que tu surprendras tes maîtres autoproclamés; ces « Demi-Dieux » à qui tout le monde doit tout, et qui ne doivent rien à personne. Alors que tu as tout donné, tu as donné le meilleur de toi, tu as même donné ta vie, eux t’ont toujours regardé de haut, ils t’ont toujours minimisé, voire méprisé. Pour eux, tu n’étais qu’un personnage dans leur scénario, et non une personne qui a aussi une vie et qui est sortie du ventre d’une mère, » s’est-il indigné.

“Là où l’on n’a pas pu apprécier la valeur de ta présence, offre ton absence”

Pour le bras droit de Gbagbo, ce qu’il reste à faire est de tourner simplement le dos à ces méchants qui ne reconnaissent point la valeur de ceux qui sont avec eux, en scrutant d’autres horizons où ils seront appréciés à leur juste valeur. « Ma Sœur, mon Frère, ne continue pas à rester là où on te méprise, là où on te complexe, bref, là où tes efforts et autres sacrifices ne sont et ne seront jamais reconnus. Tourne vite le dos aux portes qui te sont fermées par mépris et par méchanceté gratuite. Ouvre-toi d’autres portes et scrute d’autres horizons. Là où l’on n’a pas pu apprécier la valeur de ta présence, offre ton absence. Pars, et ils se souviendront de toi, un jour, » a indiqué le secrétaire général des Jeunes patriotes.