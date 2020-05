Aussitôt l’expression lancée, aussitôt une tempête de critique a dévasté tout le pays. Mardi dernier, alors que Jair Bolsonaro répondait aux préoccupations d’un journaliste sur le bilan du nombre de personnes décédées des suites du nouveau virus, il lance des propos qui ne sont pas passés inaperçus au sein de l’opinion publique. En effet, ce sont deux mots qui ont déclenché les vagues de critiques : “et alors ?“. Pendant toute une semaine, ils sont nombreux, ceux qui ont critiqué la réponse du président brésilien. Hommes des médias, agents de santé, animateurs de la vie politique, citoyens lambdas, tous se sont indignés des propos de l’homme.

Les brésiliens ne sont pas en phase avec Bolsonaro

L’évolution de la situation sanitaire au Brésil ne semble pas inquiéter le numéro 1 du pays. C’est ce qu’on est tenté de déduire, à entendre les propos de Jair Bolsonaro, le président du Brésil, face à la situation sanitaire critique que connaît son pays. « Et alors? Je suis désolé. Vous voulez que je fasse quoi? » a répondu l’homme d’État au journaliste sur le fait que son pays soit plus touché que la Chine ( plus de 5.000 morts) en matière du nombre de morts liés au virus. Mais comme on pouvait s’y attendre, les brésiliens ne sont pas du tout d’avis avec les propos de leur dirigeant. Invité sur une chaîne de télévision, un responsable des syndicats des médecins estime que le président n’est pas raisonnable dans ses propos.

Pour lui Bolsonaro doit adopter « une posture plus sérieuse de la part d’un président de la République ». Lucio Renno, de l’Institut de Science politique de l’Université du Brésil, tout en dénonçant le fait que le président n’assiste pas la population, avance qu’il n’affiche pas non plus « de sensibilité » quelconque en ce qui concerne les difficultés que rencontrent les citoyens du pays en ces temps de pandémie. Les hommes des médias n’ont pas manqué d’émettre aussi leurs réserves sur les propos du président. Les éditorialistes en ont fait plusieurs commentaires dans la presse. Certains estiment même que, de par ces propos Bolsonaro renonce à son titre de président car il ne montre aucune envie d’exercer son rôle d’homme d’État.

Un Bolsonaro qui sous-estime le coronavirus

À la date de ce jour, le Brésil compte 85 380 cas de contamination du coronavirus avec près de 5 901 morts. Un bilan qui monte en puissance et qui risque de faire vivre au Brésil la situation de l’Amérique. Et pourtant le président Jair Bolsonaro ne semble pas toujours mesurer la portée de la situation. Pendant que plus de la moitié de l’humanité est en confinement, il fait des sorties et continue de prendre des bains de foule (pas tous les jours). Pas de port de masques de protection, pas de respect des règles de distanciation, des salutations à tous vents(à des sympathisants venus l’acclamer); bref Bolsonaro ne respecte aucune des mesures barrières éditées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour lutter contre le virus.

Face à ce que vit les infirmiers dans les hôpitaux, il reste insensible. Les infirmiers sont en manque de respirateurs, de lits et de plusieurs autres outils médicaux qui entrent dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus. Le Brésil « pleure ses morts et ses malades » a affirmé le gouverneur Joao Dori, qui demande aux brésiliens de se manifester afin d’inciter le président à aller visiter les hôpitaux.