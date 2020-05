Arraché de justesse des mains du coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson, a rendu hommage aux médecins qui l’ont soigné lorsqu’il était tenu entre la vie et la mort par le nouveau coronavirus. Pour leur dire merci pour l’avoir sauvé, il a nommé son nouveau-né Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, en hommage aux médecins et à ces parents. « Wilfred comme le grand-père de Boris, Lawrie comme mon grand-père, Nicholas comme le Dr Nick Price et le Dr Nick Hart – les deux médecins qui ont sauvé la vie de Boris le mois dernier » a expliqué sur Instagram Carrie Symonds, la mère du petit garçon.

Encore dans le ventre de sa mère lorsque le père était aux soins intensifs, le petit garçon a préféré voir son père à sa naissance, en venant au monde mercredi matin, deux jours après que le dirigeant conservateur ait repris les rênes de la primature après sa guérison du Covid-19. Le Premier en effet avait été testé positif au coronavirus fin mars.

Père de 5 autres enfants

Wilfred Lawrie Nicholas est le premier enfant de Carrie Symonds, dont l’annonce de la grossesse avait été faite en février dernier. Agée de 32 ans, la dame avait pris part à la campagne qui a conduit à la réélection de Boris Johnson à la mairie de Londres avant d’être désignée comme la responsable de la communication du Parti conservateur. Elle travaille actuellement dans une association de protection des océans.

Le chef du gouvernement quant à lui, avait déjà obtenu quatre enfants avec son ex-épouse avec laquelle il a rompu les liens nuptiaux. Il a par ailleurs reconnu un cinquième enfant issu d’une relation extra conjugale au moment où les médias lui ont accordé un autre enfant né de même, d’union illégitime.