Suite à la mort du pasteur Franklin Ndifor, ses fidèles ont cru en sa résurrection. L’homme est décédé des suites du coronavirus (covid-19) le samedi dernier. L’annonce de son décès a entraîné une mobilisation de ses fidèles qui étaient présents sur les lieux, dans le quartier de Bonabéri situé dans le 4e arrondissement de la capitale économique camerounaise : Douala. L’équipe et le médecin légiste venus de l’hôpital du district de Bonossama, avaient fait état d’une mort due au Covid-19. Par la suite, ils font appel aux autorités pour confirmer les faits. Cependant, à l’arrivée de ces derniers, la famille éplorée s’enferme avec la dépouille.

La famille garde le corps

Elle rejette les propos du médecin légiste et refuse de rendre le corps aux autorités, puisqu’elle croit en la résurrection du pasteur. Plusieurs sources font savoir que la mère du défunt était restée enfermée dans la chambre avec le corps. Des séances de prières et de chants se sont également déroulées dans la maison du pasteur, pour le ramener à la vie. Suite aux négociations qui se sont révélées vaines, les autorités ont décidé de faire appel aux forces de l’ordre. Celles-ci encerclent la maison mortuaire, mais à 17h la pression monte dans le quartier. La famille garde toujours le corps, et la police entreprend de sortir les grands moyens.

Les policiers forcent l’entrée de la maison

Des véhicules anti-émeutes sont mobilisés sur les lieux, et la police disperse les adeptes. A 18h45, les éléments de la gendarmerie et de la police entrent de force dans la maison, en compagnie des équipes d’intervention rapide et de désinfection du centre du covid-19 de Douala. A 19h, les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène dans la maison pour faire sortir les membres de la famille et amis du défunt. Ce n’était que 15 minutes plus tard, qu’ils parviennent à tous les mettre hors de la maison. D’après certaines sources policières, la dépouille sera mise dans une housse et conduite au cimetière de Bonaberi, sous forte escorte ainsi que sous la surveillance des forces de sécurité.