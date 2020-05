Fermées en raison du coronavirus, les écoles du Québec, l’une des provinces les plus touchées par le nouveau coronavirus au Canada, vont rouvrir leur porte à partir du 11 mai prochain. Tout comme en France, beaucoup de parents émettent encore des réserves sur l’envoi ou non des enfants à l’école. Interrogé ce dimanche sur la question de savoir s’il enverrait ses enfants à l’école s’ils étaient au Québec, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé avec franchise : « Je ne sais pas ».

Pour lui dont les trois enfants sont dans une école publique francophone en Ontario qui ne va pas rouvrir le 11 mai, « Ça va être une décision extrêmement personnelle pour beaucoup de parents », a-t-il assuré. A en croire M. Trudeau, il ne prendrait cette décision qu’a la dernière minute après avoir analysé certains paramètres comme l’organisation des cours, des récréations, le nombre d’enfants par classe ainsi que l’état d’esprit des enseignants.

Les classes reprendront de manière progressive

La province du Québec a à elle seule, enregistrée plus de la moitié des cas de contamination et de décès dus au Covid-19 au Canada. Ce qui fait que l’annonce faite par le gouvernement dans le cadre du déconfinement, de la réouverture des écoles primaires et des garderies fermées depuis mi-mars, n’obtient pas encore l’assentiment de tous les parents d’élèves. Le gouvernement québécois avait par ailleurs notifié que la reprise des classes se ferait de façon progressive et sur la base du volontariat en faisant savoir que la majorité des décès (plus de 80 %) dus au coronavirus, sont enregistrés dans des maisons de retraite.

Lorsque l’épouse du Premier ministre avait été testée positive du coronavirus le 12 mars, M. Trudeau s’était auto-mis en quarantaine avec le reste de sa famille dans sa résidence officielle de Rideau Cottage à Ottawa. Après sa guérison, Mme Trudeau s’est installée à son tour avec ses enfants dans la résidence d’été des Premiers ministres. Justin Trudeau lui, continue d’assurer ses fonctions par télétravail dans la mesure du possible. Ses points de presse quotidiens, sont faits devant sa résidence officielle.