De violents affrontements ont été signalés au niveau de la station balnéaire de Cap-Skirring où les populations sont descendues dans les rues ce samedi 30 mai. Ces dernières réclament une amélioration de la distribution de l’eau au niveau de ce site touristique situé dans la région sud de Ziguinchor. Les manifestants qui comptaient tenir un sit-in se sont heurtés aux forces de l’ordre qui auraient tiré à balles réelles occasionnant plusieurs blessés.

La manifestation n’était pas autorisée

Un sit-in était initialement prévu par les jeunes de la localité pour alerter sur la situation de manque d’eau éprouvée par les populations de Cap-Skirring. La manifestation a été organisée malgré l’interdiction des autorités locales. Les éléments des forces de l’ordre sont ainsi intervenus pour disperser les manifestants. Plusieurs vidéos ont été postées dans les réseaux sociaux dont celles de personnes qui auraient été blessées par balles. “Les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles sur les populations” souligne un auteur d’une vidéo dans laquelle des individus tentent de secourir une dame visiblement touchée à la tête.

La gendarmerie attaquée par les manifestants

Les informations rapportent trois blessés graves du côté des manifestants. Il s’agit d’une dame blessée au niveau de l’oeil et de deux jeunes touchés respectivement à la jambe et à la main. Notons qu’il s’agit de blessures par balles selon les sources. Une attaque contre les gendarmes occasionnant des blessés parmi les hommes en bleu est également rapportée. Trois manifestants ont été placés en garde-à-vue et pourraient être déférés au Parquet pour incitation à une manifestation non autorisée.