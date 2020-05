Suite aux diverses menaces de l’administration Trump envers les responsables de l’Organisation Mondiale de la Santé, la Chine a donné de la voix ce mardi 19 mai. Par le canal d’un porte-parole de sa diplomatie, la puissance asiatique a exhorté les Etats-Unis à ne pas se servir de ce prétexte pour se soustraire à ses obligations vis-à-vis de l’OMS.

“Salir les efforts de la Chine”

Pour ce porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, les différents agissements et menaces du gouvernement américain visent à « salir les efforts de la Chine face à l’épidémie » de Covid-19. Il a par la suite exhorté les Etats-Unis à « cesser de rejeter la faute » sur la Chine. A en croire l’officiel chinois, la priorité pour l’administration Trump devrait plutôt être la recherche de solution à la crise du coronavirus ayant infecté plus de 1,5 million de personnes aux États-Unis et fait plus de 90 000 morts.

Notons que cette intervention de ce porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères est en réaction aux différentes attaques de Trump sur l’Organisation Mondiale de la Santé. Il avait menacé de couper les vivres à l’organisme onusien.

Je suis pas content de l’OMS

« Si l’OMS ne s’engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement envers l’OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l’organisation », écrit Donald Trump dans une lettre adressée au directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, et publiée sur le réseau social Twitter. « Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale de la Santé », et « ils sont une marionnette de la Chine. » avait-il déclaré Donald Trump quelques instants plus tôt.