Pour avoir été célèbre avec sa sélection nationale, l’ancien joueur brésilien Edilson, champion du monde 2002 avec 0 but en 4 matchs disputés, a voulu faire parler de lui-même alors que son nom ne dit pas grand-chose aux actuels fans du football. A en croire le joueur âgé de 49 ans, ses nombreux titres lui permettent de se hisser parmi les meilleurs joueurs de tous les temps.

Même si Edilson n’a jamais été candidat au ballon d’or et avec son court séjour passé en Europe à Benfica, il a pourtant fait des exploits en sélection nationale. Se comparant aux actuelles célébrités du football, Edilson a estimé qu’il est meilleur qu’eux. « À mon plus haut niveau, j’ai mieux joué que Neymar. Il doit gagner la Coupe du monde pour être meilleur que moi.», a confié le joueur à TV Bandeirantes.

“Cristiano Ronaldo n’est que force”

« J’ai de la personnalité, et pour que Messi soit meilleur que moi, il doit aussi gagner la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo n’est que force; il frappe bien le ballon des deux pieds, mais je suis plus habile que lui, » a ajouté Edilson. En effet, ces genres de rivalité entre joueurs ne manquent très souvent pas. Mais la question que beaucoup de personnes se posent actuellement est de savoir si Neymar, Messi et Ronaldo vont se mettre aussi dans la danse en lui servant une réponse.