La Chine ne connaît pas une disparition complète de la maladie sur son territoire. Alors qu’elle était le premier pays à procéder au déconfinement de sa population et a ouvert les écoles, la Chine fait face depuis à une augmentation peu ordinaire du nombre de cas de personnes touchées par le nouveau virus. Selon les informations rapportées par Bloomberg et relayées par plusieurs sites d’informations, des nouveaux cas enregistrés dans la province de Jilin ont incité les responsables du pays à reconfirmer la population. La province de Jilin est située au nord-est du pays.

127 nouveaux cas pour un reconfinement de 108 millions de personnes

C’est en effet depuis le début du mois de mai que la Chine a commencé par enregistrer de nouveau cas du coronavirus. Chaque jour, le pays enregistrait au moins trois cas de personnes infectées. Mais ce lundi, les chiffres ont atteint un nombre inquiétant. Ayant pris la mesure de la situation les autorités du pays se sont très vite lancées dans une politique de reconfinement de la population car une deuxième vague de la pandémie pourrait survenir.

Au total 127 cas ont été enregistrés. Le pays a connu aussi deux cas de décès dans la foulée. Jilin a été pour le moment mis en isolement. Aucune entrée ni sortie n’est autorisés. Même si pour le moment, on en sait pas plus sur l’origine exacte de la maladie, selon certaines indiscrétions la majorité des personnes contaminées sont des voyageurs revenus récemment de Russie mais aussi d’autres pays qui connaissent un nombre assez élevé de cas. Il faut rappeler qu’à cause de ce nouveau reconfinement les écoles seront une fois encore fermées.