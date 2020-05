Image très rare à voir, surtout lorsqu’il s’agit d’une personnalité politique, le ministre sierra-léonais de l’éducation David Moinina Sengeh a fait parler de lui à travers une image dans laquelle on le voit porter son enfant sur le dos. C’était en effet lors d’une réunion en ligne que le ministre a mis sa fille de 10 mois Peynina au dos, après qu’il lui ait donné à manger et s’est rendu compte qu’elle voulait dormir. L’image une fois publiée sur twitter a fait le buzz avec de nombreux commentaires qui ont tourné autour des rôles destinés à chaque personne selon le genre dans la société.

Pour le ministre lui-même, c’est un message qu’il voulait transmettre aux autres hommes, dans un contexte national où il est rare de voir un enfant sur le dos d’un homme alors que l’image d’une femme avec un enfant au dos ne dit rien du tout. « Beaucoup de femmes font cela quotidiennement, mais c’est tellement normalisé que nous n’en parlons pas du tout. Si c’était ma femme qui l’avait fait, alors ce tweet n’aurait pas été viral », a précisé le ministre lors d’une émission sur BBC depuis la capitale de la Sierra Leone, où un confinement partiel a été imposé afin d’arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

“Il est un modèle pour les autres hommes”

A en croire le ministre, le message qu’il voulait transmettre à travers cette image, était de forcer les hommes à se remettre en cause et leur montrer qu’il est possible de prendre soin de son enfant. « J’ai des amis qui n’ont jamais changé une couche et ils ont plusieurs enfants, et ils ne comprennent même pas comment cela est possible », a ajouté Dr Sengeh.

Pour répondre à son tweet, certains hommes ont posté des images d’eux, dans lesquelles ils sont en train de prendre soin de leurs enfants. Selon Nemata Majeks-Walker, une militante sierra-léonaise des droits des femmes, le ministre « est un modèle pour les autres hommes en Sierra Leone et en Afrique. C’est quelqu’un qui ne croit pas que seule une femme devrait s’occuper de ses enfants, » a-t-elle affirmé.