Une attaque critique, c’est ce à quoi a eu droit ce dimanche le gouvernement Macron de la part de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Invitée ce dimanche sur un média français, Marine Le Pen s’est indignée contre la politique de gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Selon elle, le gouvernement a fait économie de vérité sur la durée réelle du confinement et sur la réouverture des écoles après le déconfinement. Cette critique de la présidente du Rassemblement National intervient quelques heures après la décision de Ségolène Royal de ne plus critiquer l’exécutif et de s’unir pour lutter contre le coronavirus.

Le gouvernement a « menti » selon Marine Le Pen

Emmanuel Macron et son gouvernement viennent de subir une fois encore des critiques sur la gestion de la pandémie du coronavirus. C’est Marine Le Pen qui a cette fois émis des réserves contre le gouvernement. Elle a exprimé son indignation contre le gouvernement et l’accuse d’avoir « menti »sur la durée réelle du confinement. Débutées le 17 mars dernier, les mesures de confinement ont été levées le 11 mai 2020. Le confinement général a donc duré près de 45 jours et selon Marine Le Pen, ce n’était pas ce que le gouvernement avait indiqué. Le gouvernement avait estimé la durée initiale du confinement à 15 jours, mais cela n’a pas été respecté à l’en croire.

En ce qui concerne la décision de réouvrir les classes, elle n’a pas mâché les mots pour manifester son mécontentement, car selon elle le gouvernement n’a pas aussi dit la vérité sur la réouverture progressive des classes. « Ils ont menti, c’est un fait et ils en assumeront la responsabilité » lance-t-elle. Elle reproche ici donc au gouvernement de ne pas révéler la vraie raison de la réouverture progressive des classes. L’objectif de l’exécutif français en réouvrant les écoles, selon ses propos, est de permettre aux travailleurs de vaquer à leurs occupations et non de faire respecter le droit à une éducation égalitaire.