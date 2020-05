L’affaire fait actuellement grand bruit au Sénégal, il s’agit du mirobolant contrat de 187 milliards de FCFA qui lie la Senelec (Société nationale d’électricité du Sénégal) au groupe Akilee qui n’est autre qu’une filiale de la Senelec. En effet, un fort soupçon de corruption et de conflits d’intérêts règne autour du pharaonique contrat. L’affaire est tellement chaude que l’ensemble des enquêteurs financiers (Cour des comptes, Inspection générale d’État (IGE) et l’Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption) ont été saisis.

Les premières enquêtes ont permis de révéler qu’en réalité, le groupe Akilee n’est pas une filiale de la compagnie Senelec. La société nationale d’électricité sénégalaise ne posséderait que 34% des parts au sein d’Akilee. Le contrat de 187 milliards était un contrat exclusif pour le groupe Akilee qui allait alors devenir un opérateur financier puissant. Cependant, ce contrat présente beaucoup trop d’incohérences pour les hauts responsables de la Senelec, qui estiment qu’Akilee bénéficie de trop d’avantages dans ledit contrat.

Une réunion pour le 14 Avril

La compagnie d’électricité, ne voulant pas se faire doubler a promptement réagi en dénonçant le contrat de 187 milliards. Une rencontre sera initiée ce Mardi 14 Avril entre les deux parties pour tenter de régler le contentieux. Cela fait plusieurs jours maintenant que cette affaire jette le trouble dans le milieu des affaires au Sénégal. Tout récemment, les syndicalistes de la Senelec sont aussi entrés dans la danse, ils ont pris l’engagement devant les enquêteurs financiers de fournir tous les éléments nécessaires afin de dissiper le flou autour de ce fameux contrat de 187 milliards. Sans doute que dans les jours à venir, l’on en saura plus sur sur ce feuilleton.