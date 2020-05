Dimanche 3 mai, un échange de tir a eu lieu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, au niveau de la zone démilitarisée. Une situation rarissime, confirmée par Séoul. Dans les faits, des soldats nord-coréens auraient ouvert le feu pour une raison encore indéterminée, entraînant la riposte des militaires du Sud, postés à quelques mètres de là.

Un échange de tirs qui s’est produit dans un contexte un peu particulier. En effet, plusieurs semaines durant, le dictateur Kim Jong-Un n’est pas apparu en public. Il n’a fait sa réapparition qu’hier, en journée, à l’occasion d’une visite d’une petite usine. Son retour, aurait-il entraîné un regain des tensions ? Pour le moment, difficile de savoir pourquoi, subitement, les deux armées se sont fait face.

Un échange de tirs rarissime

Un poste de garde de l’armée sud-coréenne a été touché par plusieurs tirs. Fort heureusement, aucune personne n’a été blessé, même si l’armée sud-coréenne a décidé de rapidement riposter. Deux séries de tirs ainsi qu’un message de mise en garde ont été adressés à l’armée nord-coréenne. Le gouvernement sud-coréen a pour sa part ajouté qu’une ligne directe reliant Séoul à Pyongyang a été activée afin de déterminer avec plus de précision, les raisons de cet incident qui aurait très bien pu mettre le feu aux poudres.

Deux nations toujours en guerre

Si un armistice a été officiellement signé en 1953, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont, techniquement, toujours en guerre. Une zone démilitarisée a été mise en place entre les deux nations, afin de garantir la sécurité et le respect des frontières. La zone n’a toutefois de démilitarisée, que le nom, puisqu’il s’agit d’un des endroits les plus fortifiés de la planète. Réussir à la traverser relève de l’exploit tant la zone est remplie de mines, de barbelés et de tout un arsenal militaire dissuasif.