Le Covid-19 n’a toujours pas livré tous ses secrets. En effet, selon une récente étude, de nombreux patients une première fois infectés puis guéris, présentent une nouvelle fois des symptômes. Ils sont effectivement des centaines à en faire part, provoquant de fait, l’inquiétude de nombreux médecins qui n’arrivent pas à s’expliquer à ce sujet.

Diagnostiqué le 18 mars dernier, Dominique Lemaire a depuis été guéri. Problème, malgré tout, la situation ne s’est améliorée que partiellement, ce dernier ayant encore quelques difficultés à respirer. Une gêne qui, deux mois après avoir été testé, persiste. Impossible donc pour lui d’effectuer certaines tâches du quotidien. Aller chercher du pain à la boulangerie, participer à une conférence téléphonique, ce dernier s’épuise et ce, très rapidement. Mais ce n’est pas tout. Urticaire, vertiges, fourmillements, problème de circulation, ce dernier semble encore éprouver quelques difficultés à vivre une vie normale.

Des symptômes qui persistent

Un constat partagé par de nombreux autres malades, dont une certaine Christelle, diagnostiquée positive elle, le 13 mars dernier. Fatigue extrême, tachycardie, cette dernière continue de suivre l’évolution de sa situation et se rend souvent chez son médecin qui lui, n’arrive malheureusement pas à définir ce dont elle souffre réellement. Impossible toutefois de définir un diagnostic réel et temporellement vrai. En effet, certains patients vont connaître de nouveaux symptômes plusieurs semaines après la maladie alors que des patients asymptomatiques souffrent parfois de complications secondaires jugées sérieuses.

Le corps médical, inquiet

Les patients eux, se sentent alors en grande détresse. Ne sachant pas ce qu’ils ont, ces derniers ne sont pas accompagnés au mieux par les autorités médicales. Sur les réseaux sociaux, les malades ont donc décidé de témoigner. Avec les hashtag #apresJ20 et #apresJ60, tous témoignent, racontent leur vie d’après. Une initiative qui permet d’échanger et de se sentir moins seul, donnant ainsi l’impression de pouvoir avancer et enfin tourner la page de cette période difficile. La Pitié-Salpétrière elle a décidé d’ouvrir un service d’études de patients post-covid afin de comprendre ce qui peut bien se passer dans notre organisme une fois la maladie soignée.