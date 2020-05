La pandémie du Covid-19 continue d’occuper l’actualité internationale. Selon des informations relayées par les médias, plusieurs plaintes ont été déposées contre les entreprises américaines. Les familles de certaines victimes du coronavirus estiment en effet que leurs proches avaient contracté la maladie sur leur lieu de travail. Certaines de ces familles poursuivent les employeurs pour «négligence ».

Le cas des employés vulnérables…

Pour elles, ces patrons d’entreprises n’auraient pas pris toutes les dispositions nécessaires -le nettoyage du lieu de travail, le respect de la distanciation sociale, la distribution des masques et des gants aux employés- afin de protéger les employés. A en croire les confidences qui ont été faites par d’autres patrons d’entreprises, une autre crainte gagne de plus en plus leurs cœurs.

Il s’agit du risque d’augmentation des recours pour discrimination venant d’employés âgés, de salariés vulnérables. Ces derniers réclament la reprise de leurs différentes activités. Toujours du côté des employeurs, certaines dispositions pourraient aller en leur faveur. Il s’agit par exemple de la loi qui interdit de divulguer des informations sur l’état de santé d’un employé.

Bientôt la barre des 100.000 morts?

Celle-ci s’oppose tout de même aux mesures qui imposent une certaine communication autour des cas positifs de Covid-19 détectés au sein des structures afin de préserver la santé des autres employés. Toutes ces situations interviennent dans un contexte où les autorités américaines s’apprêtent à lever progressivement les mesures de lutte contre la pandémie dans le but de relancer l’économie.

Selon certaines informations relayées dans la presse, les Etats-Unis pourraient probablement atteindre la barre des 100.000 morts du Covid-19 avant le mois de juin. Du haut de ses 68.000 morts du nouveau coronavirus déjà enregistrés, les Etats-Unis continuent d’avoir quotidiennement 30.000 cas du Covid-19. Dans ce contexte, plusieurs Etats envisagent rouvrir sans attendre d’avoir maîtrisé le virus.